Cidades Familiares de criança morta por agressões da avó serão ouvidos pela polícia Corpo do menino de sete anos foi enterrado no início da tarde desta sexta-feira em cemitério de Aparecida de Goiânia. Polícia Civil quer saber desde quando vítima passava por maus tratos

O corpo do menino de sete anos que morreu depois de passar uma semana internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) foi sepultado no início desta tarde. Agora a delegada que investiga o caso, Edilaine Moreira, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida de Goiânia deve a...