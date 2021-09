Cidades Familiares de Ariane de Oliveira, jovem morta por colegas, fazem homenagem à jovem neste domingo Jovem desapareceu em 24 de agosto, após sair de casa e dizer para a mãe que iria encontrar-se com amigas. Uma das suspeitas do crime alegou que saberia se tem o transtorno de personalidade (psicopatia) após matar alguma pessoa, analisando a própria reação após o fato

