Famílias voltam para área pública após desocupação violenta na região Noroeste de Goiânia

Após confusão entre a polícia militar, famílias voltam a ocupar área publica da prefeitura de Goiânia, no Setor Estrela Dalva, região Noroeste de Goiânia. Essa é a quarta vez que o grupo formado por 100 famílias ocupam o terreno em menos de três dias. Na noite deste sábado (19), equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, sem mandado judicial, despejou os ocupantes do local. A ação que continuou durante a manhã de domingo teve bomba de gás lacrimogênio e spray de pimenta para expulsar os moradores. A líder do movimento, ...