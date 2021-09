Cidades Famílias retornam para área de invasão em Aparecida Grupo afirma não ter para onde e ir e diz que ação para retirá-los do local foi marcada por violência

Atualizada às 19h40 Após a tentativa frustrada de retirar cerca de 50 famílias que estão em uma invasão no Setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, o grupo continua no local. Integrantes da mobilização afirmam que houve violência contra mulheres, crianças e idosos na ação realizada pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia com apoio da Polícia Milit...