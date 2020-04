Oito pessoas já morreram em Goiás devido ao novo coronavírus (Covid-19) até a última atualização da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), feita nesta sexta-feira (10). Entre elas estão uma mãe cuidadosa, um pai agregador, uma profissional apaixonada, um ferroviário dedicado e um grande empresário. O POPULAR conversou com familiares de algumas das primeiras vítimas da doença no Estado e, apesar de serem pessoas diferentes, com trajetórias distintas, todas têm algo em comum: eram amadas pelas famílias e amigos que estão enfrentando um luto difícil, agravado por algumas duras condições que o diagnóstico da Covid-19 provocou como, por exemplo, o sepultamento com distanciamento, caixão fechado e número de pessoas extremamente reduzido.

Mortes

O primeiros óbito no Estado foi o da aposentada Maria Lopes de Souza, de 66 anos, de Luziânia, ocorrido no último dia 26. Em seguida ocorreram dois óbitos pela doença: um homem 87 anos e a técnica em enfermagem e de laboratório, Adelita Ribeiro da Silva, de 38 anos, ambos na capital. Na última segunda-feira (6), mais duas mortes foram confirmadas em Goiânia: um homem de 74 anos e o engenheiro civil aposentado, Arnaldo Barbosa Lima, de 62 anos, cunhado do advogado e ex-senador Demóstenes Torres.

No dia seguinte, foi confirmado que o ferroviário aposentado Odair Moreira, de 72 anos, que era irmão do prefeito de Goiandira, Odemir Moreira de Melo (PSDB), teve o novo coronavírus como a causa do falecimento. No mesmo dia, em Pires do Rio, perdeu a vida o patriarca do Grupo Tomazini, Armando Tomazini, de 96 anos, por conta da doença. Na última quarta-feira (8), mais um caso foi registrado em Goiânia. Se trata de um homem, de 62 anos, que estava internado em uma unidade de saúde particular e teve exame positivo para a doença.

Todas as vítimas foram hospitalizadas. Em Goiânia, as cinco pessoas que morreram precisaram ir para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tiveram dispneia, sendo que 80% apresentaram tosse e febre e 60% tinham cardiopatias. Apenas uma vítima em todo o Estado tinha menos de 60 anos e nenhuma comorbidade.

Investigação

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela SES, Goiás ainda tem seis mortes sendo investigadas para o coronavírus. Além disso, o Estado conta com 191 casos confirmados, 3.420 suspeitos e outros 1.556 descartados. A reportagem não conseguiu localizar a família dos homens de 74, 87 e 62 anos que moravam em Goiânia e também foram vítimas do novo coronavírus.

Parentes descrevem vítima como um pai agregador

O engenheiro civil aposentado, Arnaldo Barbosa Lima, de 62 anos, que faleceu devido ao novo coronavírus (Covid-19) no último dia 6, em Goiânia, era um homem com espírito conciliador, de acordo com os familiares. “Ele era uma pessoa tranquila e pacata. Um verdadeiro diplomata que unia a família. Era um pai muito cuidadoso e amoroso”, afirma o cunhado de Arnaldo, o advogado e ex-senador, Demóstenes Torres.

Arnaldo nasceu em Araguari, em Minas Gerais, e apesar de ser engenheiro civil por formação, trabalhou mais de 30 anos na empresa Eternit. “Ele era muito apegado à minha irmã e à nossa família porque ele tinha apenas um irmão que também morava aqui. Por isso, estávamos sempre juntos. Como profissional ele foi exemplar e até depois de aposentado as pessoas pediam recomendações para ele”, explica Demóstenes.

O cunhado de Arnaldo diz que o engenheiro sempre buscava reunir a família. “Todo domingo tínhamos o costume de almoçar na casa dos meus pais. Depois que eles morreram transferimos este encontro para a casa dele. Ele era um homem que gostava muito de reuniões familiares e a casa dele era um ponto de encontro”, afirma. Segundo ele, isso fez que toda a família crescesse muito unida. “Nossos filhos são muito amigos e hoje eles fazem uma verdadeira festa sempre que se reúnem. Grande parte disso é por conta do esforço do Arnaldo”, pontua.

Demóstenes lembra que Arnaldo também era um homem de muita fé. “Ele era um católico praticante. Estava sempre na igreja”, conta o cunhado de Arnaldo que relata que a saúde dele era boa. “Ele tinha hipertensão, mas era controlada. Bebia muito pouco e era um homem em boas condições físicas. Arrisco dizer que da nossa família ele era um dos que tinha um dos melhores estados físicas”, esclarece.

Apenas a esposa, Lindalva, e dois filhos do engenheiro, Arnaldo Júnior e Ana Carolina, participaram do enterro. O sepultamento seguiu as normas estabelecidas para velórios de vítimas da infecção. Além dos dois filhos, genro e nora, ele deixa uma neta de dois anos, Sofia. “Ele era muito apegado à ela. Tirava muitas fotos e era muito amoroso”, comenta o cunhado de Arnaldo.

Abraço

Demóstenes afirma que toda a família está sofrendo muito e que ele, particularmente, perdeu um grande companheiro. “Era com ele que, por exemplo, aprendi a ouvir música e me ensinou a gostar mais do Clube da Esquina do que da Tropicália”, lembra. Segundo ele, não ter contato com a família durante o sepultamento e atualmente tem sido muito difícil. “Nós nos vimos pela última vez em fevereiro, no aniversário de 62 anos dele. Para uma família tão unida não poder dar nem um abraço na minha irmã e sobrinhos tem sido difícil. Porém, aguardamos ansiosos o momento do reencontro”, destaca.

Profissional apaixonada

A grande paixão da técnica em enfermagem e de laboratório, Adelita Ribeiro da Silva, de 38 anos, que morreu por causa do novo coronavírus (Covid-19) no dia 4 de abril, em Goiânia, era o trabalho. É isso que afirma a prima de Adelita, a agente de trânsito e síndica profissional Maria Claudia de Miranda Silva. “Ela era só alegria e diversão. Todos os colegas dela falam muito bem dela e dizem que além de uma profissional maravilhosa ela também era uma pessoa que trazia alegria para o ambiente de trabalho”, conta.

Um dia depois que Adelita morreu, colegas de trabalho dela da unidade do Hemolabor, no Hospital do Coração, no Setor Oeste, em Goiânia, gravaram um vídeo em homenagem a técnica que também trabalhava no Centro de Assistência Integral à Saúde (Cais) Novo Mundo. No início do vídeo, Adelita aparece dançando e logo depois aparece cada colega dela batendo palmas e colocando uma máscara. No final, aparece uma foto de Adelita e a frase: “Vamos continuar por você”.

Adelita nasceu em Itapaci, mas desde jovem se mudou da cidade para estudar. De acordo com Maria Cláudia, a prima nunca deixou de ser uma filha presente. “Mesmo longe, ela que sempre cuidou dos pais e fez tudo para eles. Tanto que quando ela morreu eles estavam em Goiânia porque ela estava levando eles para algumas consultas de rotina antes do isolamento ser decretado.”

Os pais de Adelita, Ataliba e Nair, tiveram que acompanhar o enterro da filha, que ocorreu em Goianápolis, a distância, seguindo todos os procedimentos instaurados para o sepultamento de vítimas da doença. O único de irmão de Adelita mora em Portugal e devido à pandemia não pode vir para o Brasil acompanhar a cerimônia e fazer companhia para os pais que estão em isolamento domiciliar.

Maria Claúdia diz que acredita que a morte da prima ressalta ainda mais a importância dos profissionais de saúde. “Eles que estão se expondo e lutando para nos salvar. Por isso, temos que fazer nossa parte, pois no sábado passado foi minha prima, porém quantas famílias ainda vão ter que sentir essa dor?”, questiona.



Mãe amorosa e lutadora

A primeira vítima do novo coronavírus (Covid-19) em Goiás era uma mãe amorosa e dedicada. “Ela era muito amorosa, protetora e cuidava muito da gente. Nós vivíamos todos muito bem”, explica a professora Iara de Souza Meireles, de 45 anos, filha de Maria Lopes de Souza, de 66 anos, que era hipertensa e faleceu no dia 26 de março.

Maria, que deixou tinha três filhos, nove netos e um bisneto, era uma mulher ativa e que gostava de ficar na fazenda em que morava com o marido na zona rural de Luziânia e cuidar dos animais do local. “Ela gostava muito de cachorros e era super cuidadosa com eles. A vida dela com meu pai era cuidar da fazenda e fazer as coisas para mim e para os meus irmãos”, diz Iara.

Afilha diz ainda que Maria, que trabalhava como técnica em enfermagem e tinha se aposentado recentemente, lutou para terminar os estudos. “Teve uma época que além de cuidar dos três filhos, da casa e do marido, ela trabalha em dois lugares e ainda estudava a noite. Ela saia de casa por volta de 5h da manhã e chegava só a noite.”

Iara ressalta que antes de ficar doente a mãe estava tomando todos os cuidados possíveis para se prevenir contra o novo coronavírus. “Ela era profissional da saúde e estava preocupada com a questão. Não estava saindo para nada, exceto para algumas consultas médicas. Nem para a igreja ela estava indo mais e eu quem estava resolvendo o que ela precisava na cidade como, por exemplo, o pagamento de contas e compras no supermercado”, aponta.

A filha conta que o pai, Paulo Alves de Souza, de 72 anos, que chegou a ser internado no Hospital de Campanha no dia 26 de março, mas recebeu alta no dia 31, e toda família estão bem de saúde e buscando se recuperar do luto.



“Vida intensa com respeito”

O POPULAR entrou em contato com a família do patriarca do Grupo Tomazini, Armando Tomazini, de 96 anos, que faleceu nesta terça-feira (7) devido ao novo coronavírus (Covid-19), mas a nora de Armando, Cida Tomazini, que já foi prefeita da cidade, afirmou que o momento era muito delicado e que os filhos do empresário preferiram não se manifestar sobre a morte dele.

No Facebook, Cida publicou uma homenagem para o sogro: “Essa foi a vida intensa com muito respeito e gosto por cada minuto da sua vida, mas foi feita a vontade do Pai e a certeza que temos é de que Deus já o acolheu para o melhor do céu!”

No Instagram da Friato, uma das empresas da família que Armando foi um dos responsáveis pela solidificação, uma homenagem também foi prestada. “Um homem de família, exemplar e com caráter de um verdadeiro guerreiro incansável. Viveu seus 96 anos consciente até os últimos minutos”, afirma um trecho do texto.

Ferroviário dedicado à família e ao trabalho

O ferroviário aposentado Odair Moreira, de 72 anos, foi a primeira vítima do novo coronavírus em Goiandira. De acordo com uma pessoa próxima que preferiu não se identificar, Odair era conhecido pelas seriedade no trabalho e pela dedicação à família.

Ele, que era irmão de Odemir Moreira de Melo (PSDB), prefeito da cidade, era diabético e teve o diagnóstico confirmado na última terça-feira (7). “Era um homem um pouco reservado e bastante comedido”, explica a pessoa próxima. Odair, que era o mais velho de sete irmãos e teve seis filhos, trabalhou a vida toda como ferroviário e ajudou a construir a cidade. Durante o sepultamento dele, uma homenagem foi prestada por outros ferroviários da cidade. “Ele foi salvado com buzinas dos trens que estavam no pátio da estação ferroviária”, afirma.

De acordo com a pessoa próxima, o período de luto está sendo bem difícil e a família ainda está tentando lidar com a morte repentina, uma vez que, dentro de cinco dias Odair foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Catalão e depois para o Hospital de Campanha, em Goiânia, onde morreu.

“Nós vemos o noticiário e nunca achamos que vai acontecer com uma pessoa próxima. Por isso, é preciso tomar todos os cuidados e evitar correr qualquer risco até termos um tratamento para essa doença”, finaliza a pessoa próxima de Odair.