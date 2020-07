Cidades Famílias que viviam em área pública municipal de Goiânia são retiradas Reintegração ocorreu na manhã desta sexta-feira (3)

Foi realizada, na manhã desta sexta-feira (3), uma reintegração de posse de uma área pública municipal no Residencial São Marcos, em Goiânia. No local, estavam aproximadamente 15 famílias. A Secretaria Municipal de Planejamento (Seplanh) confirmou a ação e informou que a área é destinada ao Centro Municipal de Educação Infantil do setor. A ação foi acompanhada por eq...