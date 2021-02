Cidades Famílias filmam vacinação para garantir aplicação de dose Segundo funcionários, as dúvidas são frequentes e eles não perceberam aumento após a propagação do vídeo em que uma profissional não teria aplicado a vacina em uma idosa

Nesta quinta-feira (11), segundo dia de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia, muitos familiares de idosos que recebem as doses tem filmado a aplicação. Eles justificam dizendo que além do registro para a família, as imagens são para assegurar que a pessoa foi imunizada. "Eu acompanhei a aspiração do produto por segurança, porque eles estão deixando as dos...