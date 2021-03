Com apenas 11 meses de vida, uma bebê moradora de Pirenópolis é alvo de uma disputa judicial entre duas famílias que anseiam pela adoção definitiva. De um lado, um casal homoafetivo que aguarda há seis anos na fila do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) e que, finalmente, chegou ao topo da lista. De outro, uma família que acolheu a bebê logo nos primeiros meses de vida porque os pais, usuários de entorpecentes, não tinham condições de cuidar e recusaram tratamento. Os pontos questionados no processo envolvem a ausência de políticas públicas no município; de uma casa de acolhimento institucional e a formalização e treinamento de famílias que legalmente são chamadas de “acolhedoras”. O caso será julgado no próximo mês pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e vai mudar, para sempre, a vida da menina e claro, das duas famílias.

Caçula, a menina que está prestes a completar um ano de idade tem quatro irmãos biológicos de 3, 5, 7 e 9 anos. No ano passado, as crianças, que foram abandonadas pelos pais, receberam abrigo na casa de moradores da cidade. Para formalizar a situação, com intermédio do Conselho Tutelar, as famílias foram até o Juizado da Infância e Juventude do município em julho de 2020 e assinaram um documento de inscrição de “família acolhedora”. Dados pessoais, renda, profissão, endereço. Depois, levaram as crianças para casa e se comprometeram a manter a convivência entre elas. Meses depois, um dos casais foi informado de que a bebê seria adotada e precisava ser entregue a outra família.

O enfermeiro Julliano Peixoto de Pina, de 38 anos, e o gerente de uma pousada da cidade Johnatan Pereira de Araújo Peixoto, de 41 anos, são casados há 12 anos. Há 6 anos, entraram no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNI) e esperavam ansiosamente pela chegada de uma criança. Em setembro de 2020, foram avisados pelo Judiciário que havia uma criança disponível que se encaixava no perfil. Tiveram 24 horas para fazer um enxoval, montar o quarto e escolheram o nome Aurora para a filha tão esperada. Contudo, a família tida como “acolhedora” se recusou a entregar a criança e foi preciso um mandado de busca e apreensão para que a bebê mudasse de residência. Depois de 12 dias, por meio de uma decisão em caráter liminar, o TJGO revogou a adoção e Aurora, que atualmente responde por outro nome, foi levada de volta ao primeiro lar.

O processo corre em segredo de Justiça e, por isso, não é comentado pelo TJGO nem pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), ambos procurados pela reportagem. A presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás (OAB-GO), Bárbara Cruvinel, explica que em Pirenópolis não há uma casa de acolhimento institucional municipal. Além disso, pontua que um programa de acolhimento de famílias não foi devidamente desenvolvido e muito menos instituído. “Assim, a criança ficou provisoriamente em uma família nomeada pelo Juizado da Infância e, quando a família adotiva foi contemplada, a lei determina que essa criança seja entregue”, completa.

Cruvinel diz ainda que o caso é muito doloroso e evidencia alguns problemas. “As famílias acolhedoras precisam entrar num programa devidamente instituído pelo Judiciário local. As famílias precisam se cadastrar formalmente e se voluntariam a receber essas crianças provisoriamente, até que a ordem judicial seja então de recolocar essas crianças, seja na família adotiva, na família extensa (familiares dos pais biológicos) ou na família de origem. O que aconteceu foi um atropelo. A família não estava previamente cadastrada, mas, para o melhor interesse da criança, (o Juizado) destinou a criança para quem se voluntariou a receber. Há um atropelo por parte do Poder Executivo, da política pública do município e daí pra frente são consequências”, completa a presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB-GO.

Resgate

Presidente do Conselho Tutelar da cidade, José Idalício Júnior explica que a cidade não possui, no momento, nenhuma família acolhedora, nem casa de apoio. Com isso, quando crianças são resgatadas de situação de risco, são entregues para outros familiares. No caso desta criança, diz que a mulher conhecia a mãe biológica e era uma espécie de ‘madrinha’. “Há um tempo aqui tinha uma freira que recebia as crianças e fazia acolhimento, mas ela ficou muito velhinha e não teve mais condições. Daí não tivemos outro apoio nesse sentido, acho que casa de apoio nunca tivemos, pelo menos não desde que estou no conselho. Nesse caso em específico, foi uma indicação do Ministério Público. Chegou pra gente a lista das famílias que poderiam acolhê-la e aos irmãos. Depois de alguns meses, chegou a decisão para que a criança mais nova fosse entregue ao Julliano e ao Johnatan. Só que a mulher se recusou a nos entregar, disse que tinha resolvido adotar e que tinha entrado com o processo de adoção”, acrescenta.

José Idalício Júnior diz que, como a cidade é pequena, os familiares são todos conhecidos, avôs, tios, irmãos mais velhos. “É fácil conhecer todo mundo, então quando vamos resgatar já olhamos esses familiares antes. Acho que por ser interior acaba sendo mais fácil e a gente sempre conseguiu se virar mesmo sem esse apoio. Os pais biológicos dessas crianças passam a maior parte do tempo na rua, são usuários de entorpecentes e não aceitaram tratamento. A intenção real era que as crianças ficassem com essas famílias até que os pais se tratassem e se recuperassem das drogas para reaver as crianças, mas eles não aceitaram e acabaram perdendo o poder de família”, explica.

OAB foi convidada a participar do processo

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás (OAB-GO), por meio da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente recebeu um pedido para figurar como amicus curiae perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Traduzindo, é um terceiro que pode intervir nos processos com interesse de ajudar no esclarecimento do caso para embasar a decisão do Judiciário.

Presidente da comissão, a advogada Bárbara Cruvinel explica que caso a OAB decida pela presença, vai entrar no processo e se posicionar, ou que a criança permaneça na família acolhedora ou que regresse para a família adotiva. Esse convite ocorre por que a comissão possui, por exemplo, informações sobre direito social, interesse de criança e adolescente e direito de família que podem somar esforços a uma das partes.

“É sempre bom ressaltar que o amicus curiae é um sujeito parcial e tem interesse em um dos lados da demanda. Por isso, a instituição é sempre muito cautelosa nesses posicionamentos e tem demorado tanto nesse caso, porque os dois lados têm advogadas, as duas famílias. Então, se a instituição optar por intervir, estará tomando partido de um dos lados”, finaliza.

Advogada diz que cadastro deve prevalecer

Advogada especialista em direito de família e secretária-geral da Comissão Nacional da Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Chyntia Barcellos explica que uma das premissas do direito é que o desconhecimento da lei não isenta a responsabilidade de uma pessoa, mesmo em um processo que parece possuir algumas falhas. Diz ainda que o programa de acolhimento familiar ou institucional é instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é federal, mas que algumas cidades possuem legislação municipal.

O serviço de acolhimento foi instituído em 2009 pelo ECA e em Goiânia a lei foi sancionada pela Prefeitura em 2018. Na capital, a família acolhedora se cadastra e passa por um programa em que comprova condições físicas e mentais para acolhimento. A Justiça determina o tempo de acolhimento e o serviço é acompanhado por assistentes sociais e psicólogos. A família recebe um salário mínimo por mês da Prefeitura para custear as despesas da criança.

A Prefeitura de Pirenópolis não quis se pronunciar. “A responsabilidade nesse caso é compartilhada e o Judiciário é responsável por cumprir o ECA. O que precisa ser levado em consideração agora é o melhor interesse da criança. Existem falhas e eu me solidarizo. Apesar disso, o desconhecimento da lei não isenta a responsabilidade. O correto para a adoção é o cadastro pelo sistema nacional”.