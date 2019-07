Cidades Famílias decidem aguardar resultado de exame de DNA para trocar bebês, em Trindade Material foi coletado hoje e resultado está previsto para a próxima quarta-feira (31)

As duas famílias envolvidas na troca de recém-nascidos no Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin) decidiram não fazer a troca enquanto não tiverem o resultado do exame de DNA. O material foi coletado nesta segunda-feira (29) e o resultado está previsto para a próxima quarta-feira (31). Até lá, a decisão é de que todos envolvidos ficarão na casa de Genésio Vieira...