Cidades Famílias de vítimas de massacre em Suzano fazem acordo extrajudicial e serão indenizadas O ataque ocorreu no dia 13 de março, deixando 10 mortos, incluindo os dois atiradores

Todas as famílias de estudantes vítimas do massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, fizeram acordos extrajudiciais de indenização com o Estado. Segundo a Defensoria Pública de São Paulo, 45 pessoas ao todo foram indenizadas. O ataque ocorreu no dia 13 de março, deixando 10 mortos, incluindo os dois atiradores. As indeni...