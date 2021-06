Cidades Famílias de trabalhadores de Cristalina esperam há 200 dias por Justiça Investigação das mortes de trabalhadores rurais pela PM segue sem conclusão após mais de seis meses. Falta laudo de reconstituição do crime feita em 8 de janeiro

Laudo de reprodução simulada dos fatos. É este o item que falta para a conclusão do inquérito sobre as mortes de três trabalhadores rurais durante uma ação da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF), na noite de 25 de novembro de 2020. A reprodução simulada, também chamada de reconstituição do crime, foi realizada no dia 8 de jan...