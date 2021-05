Cidades Famílias de Goiás se esforçam para resguardar parentes em casa contra Covid-19 Um ano depois, experiência de famílias que tiveram casos de Covid-19 mostram que protocolos sanitários em casa são efetivos para frear contaminação dos demais membros

Assim como no resto do mundo, a rotina da família Begliomini, moradores de Goiânia, ficou mais restrita após o início da pandemia da Covid-19. A convivência dos sete membros, que inclui duas avós idosas, uma delas com 92 anos, precisou ser atenta em cada passo nos últimos 13 meses. Mesmo com os cuidados, Fernanda e a irmã dela, Brenna testaram positivo para a doença. ...