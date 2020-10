Cidades Famílias de autistas buscam Judiciário para garantir direitos Em Goiás, pais e mães acionam Justiça para ter decisões que obriguem planos de saúde a custear terapias ou ofertar profissionais qualificados e carga horária necessária

Falta de cobertura contratual dos planos de saúde para especialidades necessárias, indicação de profissionais sem a devida especialização e limitação de carga horária para o tratamento são alguns dos problemas enfrentados por famílias de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) em Goiás. Conhecido popularmente como autismo, a condição exige diagnóstico pre...