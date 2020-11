Cidades Famílias de área da União em Goiânia temem desocupação Termina no dia 14 deste mês o prazo estabelecido pela Justiça Federal para que terreno no Jardim Novo Mundo seja reintegrado ao patrimônio da União

Termina no próximo dia 14 o prazo para que ocupantes de uma área pertencente à União, no Jardim Novo Mundo, região Leste de Goiânia, desocupem o terreno. São quase 500 famílias que deveriam ter sido transferidas para unidades habitacionais no último ano por decisão da 8ª Vara da Justiça Federal, mas nada aconteceu. O advogado Fernando Sales, membro da Comissão de Dire...