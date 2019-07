Cidades Famílias chegam à DPCA para discutir troca de bebês em Trindade antes de decisão judicial Deve ocorrer ainda nesta segunda a coleta de material para exame de DNA que oficialmente irá comprovar que os recém-nascidos foram trocados no início do mês

Famílias envolvidas no caso da troca de bebês no no Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin) chegaram na tarde desta segunda-feira (29) na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Trindade. Segundo o delegado André Fernandes, as famílias e seus respectivos advogados discutem a possibilidade de trocarem os bebês ainda hoje. Representante do Conselho T...