A live realizada pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima no último sábado (11) gerou polêmica em relação â doação que o artista anunciou para “famílias do lixão da cidade de Aparecida de Goiânia”, nas palavras deles. Durante o show transmitido pela internet, o artista afirmou que daria um cheque de R$ 500 mil. No entanto, a prefeitura do município da região metropolitana de Goiânia emitiu uma nota em que afirma não existir mais lixão na localidade, mas sim um aterro sanitário. Apesar disso, se tratam de pessoas que ainda estão em situação de vulnerabilidade social.

Em meio à discussão, a líder da Comunidade Terra do Sol, Francisca Barbosa, de 39 anos, que mora nas redondezas do aterro sanitário de Aparecida de Goiânia explica que a ideia do cantor em escolher o local para a doação não foi por acaso. “Eu vi a primeira live dele, e que ele ajuda muita gente. Tive a ideia então de gravar um vídeo falando da comunidade e das necessidades que muita gente passa por aqui. Enviei o vídeo para um amigo que repassou para o Gusttavo Lima”, relata . "Graças a Deus ele ouviu o meu pedido. Todos ficaram muito contentes por aqui”, acrescenta.

“Aqui nossas famílias são catadores de recicláveis. Uma parte de diaristas, muitos ajudantes de pedreiro, entre outras profissões. Desde 2013 as famílias foram retiradas do lixão”, esclarece. “Tivemos de sair de lá, e ficamos nas redondezas, onde estamos hoje por não ter lugar mais para onde ir. Naquela época eram umas 147 famílias (sic), hoje nossa comunidade tem quase 800 famílias”, aponta. Deste número, conforme Francisca, 400 são crianças, 22 idosos e 37 gestantes. Quanto ao local onde todas estas pessoas vivem, a líder comunitária explica que parte deles são abrigados, outros não.

Na área onde funcionou o lixão até 2013, foi instalado o aterro sanitário. Antigamente, as pessoas revolviam a descarga dos caminhões da prefeitura em busca da sobrevivência. O espaço de tratamento de resíduos fica próximo ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A comunidade está nas proximidades deste local.

Atualmente, Francisca conta que não há mais espaço na área. Mas quando alguém sai, chega uma nova família, é medido um lote, no tamanho 12 x 30 metros quadrados (m²). Na comunidade, segundo ela, também existem representantes familiares. Cada um deles recebe um crachá. No caso de Francisca, ela conta que vive em uma casa com o marido e seis dos dez filhos. “Ou seja, nos viramos aqui e organizamos. Mas realmente a necessidade ainda é grande”, afirma.

A líder comunitária relata que a doação do cantor sertanejo irá ajudar a todos. “Acreditamos que este dinheiro que o Gusttavo Lima falou será para cá (sic). Até porque ele viu meu vídeo. E não nos importamos de ter se referido como lixão. Somos chamados mesmo comumente de comunidade do lixão. O que importa é o dinheiro que virá. Vai ajudar muito este dinheiro, e vem em boa hora, em pleno momento de crise por conta do coronavírus. Muitos aqui perderam o emprego”, destaca.