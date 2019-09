Cidades Família vai acionar a Justiça

O agente de sistemas Flávio Leonel Moraes, de 36 anos, desapareceu após cair no Rio Meia Ponte. O acidente de trabalho aconteceu por volta das 10h40 do dia 11 de abril deste ano. Ele e um colega realizavam a medição do rio em uma das réguas da estação fluviométrica, acima da área de captação da Saneago. Para isso, estavam em uma canoa sem motor e se deslocavam com o ...