Família que fazia churrascos para despistar tráfico de drogas é presa em Pontalina

Três integrantes de uma família suspeita de tráfico de drogas foram presos pela Polícia Civil de Goiás, na última quarta-feira (24), no município de Pontalina, a 120 quilômetros de Goiânia. Segundo as investigações, eles realizavam churrascos em uma residência para despistar a venda de maconha e cocaína no local. De acordo com a corporação, foram presos um jovem,...