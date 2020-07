A família de Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, busca pelo paradeiro do garoto que está desaparecido desde terça-feira (21), quando foi visto pela última vez. Morador do Parque Santa Rita, em Goiânia, locais relatam terem visto a criança no bairro vizinho, o Residencial Solar Bougainville, naquele dia.

Yala Almeida, tia de Danilo, contou ao POPULAR que a família até agora tem poucas informações sobre o sobrinho. “Tem vizinho que fala que viu ele soltar pipas, outros dizem que ele estava andando de bicicleta, então até agora não sabemos o que é verdade e temos poucas pistas”, relatou.

Segundo ela, Danilo costuma brincar na rua de sua casa, mas sempre volta. Na terça-feira, porém, deu a hora de dormir e ele ainda não havia retornado. No dia seguinte, então, a família iniciou as buscas e registrou boletim de ocorrência.

“Os bombeiros estão fazendo buscas desde ontem, mas até agora nada. Eles procuram pela mata, mas não encontraram meu sobrinho”, contou. Danilo é filho de Gracilene Almeida e tem cinco irmãos. Caso alguém o encontre, a família pede para entrar em contato pelo número (62) 98124-9314.