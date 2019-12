Cidades Família morre em colisão com caminhão em Corumbaíba De acordo com o Corpo de Bombeiros, acidente foi ocasionado por ultrapassagem perigosa feita por terceiro veículo, que não permaneceu no local. Menina de 11 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Atualizado às 19h29 Três integrantes da mesma família morreram em um acidente automobilístico ocorrido no fim da manhã desta segunda-feira (9), na GO-139, na zona rural de Corumbaíba, no Sul do Estado, na divisa com Minas Gerais. O fato ocorreu nas proximidades do KM 5 da rodovia, onde o carro onde estavam as vítimas colidiu frontalmente com um caminhão. Os mortos são...