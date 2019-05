Cidades Família faz vaquinha para trazer corpo de goiana e mais 5 brasileiros mortos em apartamento no Chile Vítimas morreram após inalarem gás, possivelmente monóxido de carbono

Uma vaquinha virtual foi criada com o intuito de arrecadar R$ 100 mil e com isso os familiares pretendem trazer os corpos dos seis brasileiros, entre eles uma goiana, que morreram após terem inalado gás, possivelmente monóxido de carbono. A tragédia aconteceu nesta quarta-feira (22) em um apartamento de Santiago, no Chile. A ação foi criada na manhã desta quinta-f...