Família faz vaquinha para transferir corpo de mulher morta por guarda civil em Goiânia

A família da macapaense morta pelo companheiro em Goiânia no primeiro dia do ano realiza uma mobilização nas redes sociais pedindo recursos financeiros para transferir o corpo da vítima para a cidade natal, Macapá, no Amapá. O desejo é que o enterro ocorra lá. Conforme informações da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), Carolina Conceição de Nascimento foi morta a tiros pelo guarda civil metropolitano Anderson Gomes Pupim no bairro Aruanã III, na capital, Ainda de acordo com a P...