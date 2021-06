Cidades Família faz retirada do corpo de Lázaro Barbosa do IML de Goiânia Advogado afirma que enterro será realizado em uma cerimônia fechada

A família de Lázaro Barbosa fez a retirada do corpo de Lázaro Barbosa no início da noite desta quarta-feira (30) do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia. De acordo com informações dos funcionários do local, a retirada foi feita por um advogado que está prestando apoio aos familiares. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) já havia informado que o ...