Cidades Família faz campanha de doação de sangue em Goiânia Os voluntários podem dirigir-se até Laboratório Hemolabor, no Setor Aeroporto, e fazer a doação em nome de Neuriane Souza dos Santos Lima

A Neuriane Souza dos Santos Lima está internada no Hospital Santa Bárbara, em Goiânia, e precisa de doadores de sangue, de qualquer tipo. Os voluntários podem dirigir-se até Laboratório Hemolabor, no Setor Aeroporto e fazer a doação em nome da paciente. O Hemolabor está localizado na Rua 5ª, nº 90, no Setor Aeroporto. Para maiores informações basta ir até o loca...