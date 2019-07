Cidades Família encontrada morta em apartamento foi vítima de vazamento de gás A taxa de monóxido de carbono medida pela perícia no local foi mais de 20 vezes o nível tolerado pela saúde

Quatro pessoas da mesma família foram achadas mortas ontem, em um apartamento em Santo André, no ABC paulista. Elas foram vítimas de um vazamento de gás do aquecedor instalado no local. A taxa de monóxido de carbono medida pela perícia no apartamento foi mais de 20 vezes o nível tolerado pela saúde. Os corpos foram encontrados pela irmã de uma das vítimas, que morava ...