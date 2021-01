Cidades Família encontra adolescente que saiu de casa e deixou carta aos pais, em Goiânia “Pessoal, meu primo Lucas foi encontrado e está tudo bem. Agradeço a todos pela energia positiva e pelos compartilhamentos”, publicou um familiar nas redes sociais

O estudante Lucas Oliveira Franco, de 16 anos, que saiu de casa na manhã desta segunda-feira (25), em Goiânia, e deixou uma carta para os pais, foi encontrado no início desta noite. O adolescente estava desaparecido desde as 9h, e havia sido visto pela última vez no setor Aeroporto. Os familiares não passaram mais detalhes sobre as circunstâncias em que o jovem foi enc...