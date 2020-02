Atualizado às 15h48

A estudante Giovana Bahia de Melo, de 16 anos, foi encontrada na manhã desta sexta-feira (28). Segundo informações preliminares, a jovem estaria em Araguaína, no Tocantins. Ela está bem e aos cuidados do pai, que está trazendo-a de carro para a capital, como informou uma tia. A família disse que ainda não possui informações sobre as investigações realizadas pela polícia e que obteve pistas sobre a localização da adolescente após um advogado, que viu notícias sobre o caso na imprensa, entrar em contato.

Giovana desapareceu na tarde da última quarta-feira (26), no Centro de Goiânia, após sair em busca de um estágio no Centro de Integração Estágio-Escola (CIEE). De acordo com a família, a jovem afirmou que ia até o local, que fica na Rua 3, no Centro, e em seguida compraria uma queratina para o cabelo em uma loja da região. Ela saiu de casa às 16 horas e não retornou.

A adolescente mora no Setor Sul, bem próximo do Centro da cidade e teria saído de casa por volta das 16 horas. Ela iria caminhando até o CIEE e por volta das 17 horas realizou um saque de R$ 40, que seria utilizado para compra do produto de cabelo. Depois disso não foi mais vista.

De acordo com a família, o primeiro contato com Giovana foi tentado às 18 horas daquele dia, mas o celular já estava desligado. Em seguida, familiares passaram a procurar amigos e colegas de escola para obter informações, enquanto outros parentes circulavam pela cidade à sua procura, inclusive em hospitais, no Instituto Médico Legal (IML) e junto ao Corpo de Bombeiros.

Ainda na quarta-feira, um boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes de Goiânia, por volta das 22 horas.

Divulgação

No dia seguinte, segundo familiares, o desaparecimento foi divulgado para a imprensa, seguindo orientação da polícia. Em nota, a família explicou como obteve informações sobre a adolescente.

“A primeira informação sobre o paradeiro dela foi feita por um advogado que viu a matéria na imprensa e a reconheceu. Ele a havia visto na Rua 2, do Centro, com um rapaz. Fomos atrás das imagens de videomonitoramento dos estabelecimentos próximo e ela foi identificada em um supermercado da região. A partir da imagem, a família identificou o rapaz e a polícia descobriu todas as informações sobre o rapaz, inclusive que eles estavam indo para Araguaína”, diz trecho do texto.