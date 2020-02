A estudante Giovana Bahia de Melo, de 16 anos, foi encontrada na manhã desta sexta-feira (28). Segundo informações preliminares, a jovem estaria em Araguaína, no Tocantins. Ela está bem e aos cuidados do pai, informou uma tia. Ainda não há mais informações sobre seu desaparecimento.

Giovana desapareceu na tarde da última quarta-feira (26), no Centro de Goiânia, após sair em busca de um estágio no Centro de Integração Estágio-Escola (CIEE). De acordo com a família, a jovem afirmou que ia até o local, que fica na Rua 3, no Centro e em seguida compraria uma queratina para o cabelo em uma loja da região. Ela saiu de casa às 16 horas e não retornou.

Giovana mora no Setor Sul, bem próximo do Centro da cidade e teria saído de casa por volta das 16 horas. Ela iria caminhando até o CIEE e por volta das 17 horas, ela realizou um saque de R$ 40, que seria utilizado para compra do produto de cabelo. Depois disso não foi mais vista e o celular encontrava-se desligado.