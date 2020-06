Uma família de Itapaci, município do Vale do São Patrício, a 220 km de Goiânia, vive um drama desde o dia 26 de maio quando dois primos saíram juntos para ir a um rio na região. Um deles, Igor Samuel Vitorino, de 20 anos, voltou para casa, mas Davi Silva Gabriel, de 21, está desaparecido. Quando os familiares questionaram o primeiro onde estava o primo, este também não foi mais visto. “A gente está sem chão, sem entender o que acontecer”, disse uma tia dos jovens ao POPULAR, que prefere não se identificar.

Naquela terça-feira, 26 de maio, quando os primos saíram de casa, nenhum familiar sabia o destino deles. Mas, ainda no rio, postaram uma foto juntos numa rede social, com Igor segurando uma garrafa de vodca. No dia seguinte, preocupada com a ausência do filho, a mãe de Davi foi à casa do irmão tentar obter notícias. Igor se calou, mas sua mãe disse que o sobrinho tinha ido atrás de um emprego. Mais tarde, o próprio Igor deixou na casa da tia as chaves e a máscara do primo, aumentando ainda mais as dúvidas.

Diante do mistério, a Polícia Militar foi acionada. Também foi feito um boletim de ocorrência junto à Delegacia da Polícia Civil pelo desaparecimento de Davi que é epilético e depende de remédios controlados. Foi neste momento que Igor sumiu de Itapaci. “Minha irmã chora muito, ela sempre foi muito preocupada com a alimentação e com a medicação dele”, disse a tia. Segundo ela, o rapaz trabalhou durante um tempo numa usina de álcool no município, mas como estava convulsionando muito, acabou sendo dispensado.

Em busca de Davi a família chegou a percorrer o mesmo caminho que os jovens fizeram até a margem do rio. Encontraram a bicicleta do jovem amarrada e a garrafa de vodca. Depois, foram localizadas as roupas de Davi atrás da casa de Igor, mas a essa altura ele já não estava na cidade para explicar o que aconteceu. “Como uma mãe pode dormir sem saber onde está um filho, ainda mais que toma remédio controlado? Por que o Igor fugiu”, questiona a tia. O celular de Igor, que ficou em casa, já foi recolhido pela Polícia Civil, já o de Davi desapareceu.

A família quer agilidade nas investigações para que o mistério termine logo. O caso está nas mãos do delegado Fábio Mendanha Castilho que já ouviu alguns depoimentos e fez diligências para entender o real envolvimento de Igor no caso. A própria família divulgou um anúncio procurando Igor, colocando-o como “principal suspeito pelo desaparecimento do primo” e pedindo a quem tiver informações que entre em contato pelo 190 ou pelos celulares (61) 98541-7651 ou (62) 99634-2110.