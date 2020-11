Cidades Família de suspeito de matar advogados disputa outras terras na Justiça Paranaenses Castelli têm processos no Tocantins e em Goiás em que a posse da propriedade é questionada por outros fazendeiros. Um dos casos teria sido pivô para duplo homicídio

Pelo menos três propriedades da família Castelli são disputadas no Judiciário com outras partes que se dizem os verdadeiros proprietários. Além da fazenda na divisa de São Domingos, no Nordeste de Goiás, com Correntina, na Bahia, que teria sido a motivação para que o agricultor Nei Castelli ordenasse os assassinatos de dois advogados, há outra terra em Guarani de Goiás e...