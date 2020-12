Três pessoas de uma mesma família, que morava em Morrinhos, morreram na noite deste domingo (27) em um grave acidente de trânsito no quilômetro 549, da BR-262, no município de Luz, em Minas Gerais. Eles retornavam das comemorações do Natal para casa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um veículo de passeio, que entrou na contramão e bateu de frente com um caminhão. As vítimas eram pai, filha e avó. Um homem, de 39 anos, uma mulher, de 58, e uma menina, de 11. Todos morreram no local.

Em função do grave acidente, a rodovia federal foi totalmente liberada somente às 3h dessa segunda-feira (28), conforme as informações repassadas pela PRF.