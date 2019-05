Cidades Família de jovem estuprada em UTI de hospital em Goiânia soube do abuso durante o velório Segundo Darlan Ferreira, advogado e amigo da família, cerimônia foi interrompida para que o corpo fosse levado de volta ao IML

A família de Suzy Nogueira Cavalcante, jovem de 21 anos estuprada por um técnico em enfermagem enquanto estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Goiânia, só foi informada a respeito do abuso momentos antes do enterro dela, no dia 27 de maio, no Cemitério Jardim das Palmeiras. O velório teve que ser interrompido para que o corpo fosse levado ao Instituto M...