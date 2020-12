Cidades Família de goiano morto durante travessia ilegal nos EUA organiza papelada para traslado do corpo Diogo Fernandes de Oliveira, de 36 anos, morreu ao tentar pular um muro na divisa do México com o Texas, no último dia 7 de dezembro

Natural de São Luís de Montes Belos, o administrador de empresas Diogo Fernandes de Oliveira, de 36 anos, morreu no último dia 7 de dezembro, durante uma tentativa ilegal de entrar nos Estados Unidos (EUA). O goiano, ao tentar pular um muro na divisa do México com o Texas, caiu, bateu a cabeça, sofreu traumatismo craniano e fraturou a bacia. AO POPULAR, um irmão ...