Família de Goiás é vítima de soterramento em Guarujá (SP)

Atualizado às 20h Uma família de Goiás está entre as vítimas atingidas por um deslizamento de terra ocorrido em Guarujá (SP), em decorrência de fortes chuvas registradas na madrugada de segunda-feira (2), na Baixada Santista. De acordo com a TV Anhanguera, Gleice Mota vivia há três anos na cidade com os filhos Alissa Kimberly, Jhonnathan Dias e Jhennyfer San...