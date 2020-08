Cidades Família de Danilo quer justiça: “Eles têm que pagar” Avós do garoto relatam que não sabiam do envolvimento do padrasto no crime e que ele era distante da família e tinha comportamento agressivo

A família de Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, que foi encontrado morto nesta segunda-feira (27) a 100 metros da casa em que morava no Setor Parque Santa Rita, em Goiânia, depois de passar uma semana desaparecido, diz que não sabia do envolvimento de Reginaldo Lima Santos, de 33 anos, padrasto do garoto, no crime. “Queremos que ele fique preso e vamos até o fim atrás d...