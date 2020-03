Cidades Família de Confaloni repudia vandalismo em prédio de Goiânia Em carta endereçada ao governador Ronaldo Caiado, sobrinha de artista solicita que Estado restaure painel que foi coberto por tinta no antigo edifício da Celg

Chegou ao Palácio das Esmeraldas uma carta assinada por Rossella Orsin, sobrinha do frei Nazareno Confaloni, autor do painel de nove metros de largura que foi totalmente coberto por tinta no antigo prédio da Centrais Elétricas de Goiás (Celg), na Avenida Anhanguera, no Setor Oeste. Na mensagem que veio de Viterbo (Itália), cidade natal do artista plástico, falando em nome...