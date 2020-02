Cidades Família de bebê com tumor em Goiânia alerta que vaquinha virtual é golpe Benício foi diagnosticado com um linfangioma cístico no canal respiratório. A mãe do menino explica que ficou sabendo do golpe por terceiros e agora tenta identificar os suspeitos e os links para registrar o caso na polícia. Família procurou o Ministério Público Estadual porque plano de saúde não cobre gastos com tratamento

Imagine descobrir que terceiros estão usando a doença de seu filho para arrecadar dinheiro e inclusive publicaram vídeos da criança em grupos de uma rede social? Isso aconteceu com Sarah de Souza Oliveira, de 27 anos, mãe do pequeno Benício, de 9 meses, que recentemente foi diagnosticado com linfangioma cístico. O tumor benigno atinge 80% do canal respiratório e dificulta a...