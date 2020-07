Cidades Família de adolescente asfixiado em porta de ônibus escolar em 2019 vai receber DPVAT Justiça julgou procedente o pedido da família de Luziânia para receber o seguro depois da morte do filho. Seguradora havia negado pagamento

A família do adolescente Thiago Araújo Souza, de 12 anos, morto no ano passado em Luziânia depois de ficar preso na porta do ônibus escolar em que o pai trabalhava, poderá receber o seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT). A decisão é da titular do Juizado Especial Cível de Luziânia, juíza Soraya Fagury Brito que julgou procedente o pedido d...