Vida Urbana Família busca pistas do paradeiro de empresário que desapareceu no Balneário Meia Ponte Wesley Santana de Brito, de 41 anos, foi visto pela última vez indo a pé para o trabalho, mas não chegou ao destino; ele não portava documentos e o celular que levava está desligado

A família do empresário Wesley Santana de Brito, de 41 anos, está desesperada em busca de informações sobre seu paradeiro. Nesta segunda-feira (15), ele saiu de onde mora, no Balneário Meia Ponte, para a loja de som automotivo da qual é dono, no Jardim América, mas nunca chegou ao destino. Segundo Welma Santana, irmã de Wesley, o dia do empresário começou como d...