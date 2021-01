A família de Bianca Barbosa Pereira, de 35 anos, busca informações sobre o seu paradeiro. Irmão da mulher, Rogério Gomes Pereira Júnior, contou que a irmã estava em sua casa e na madrugada do dia 2 de janeiro deixou o imóvel no Parque Santa Rita, em Goiânia, e não foi mais vista. Os familiares já registraram um boletim na polícia sobre o desaparecimento.

Rogério conta que a irmã foi diagnosticada com transtorno de personalidade e é bipolar. Assim que recebeu o diagnóstico, a família trouxe Bianca de volta para o Brasil. O ex-marido e a filha dela seguem morando na Espanha.

Assim que retornou ao Brasil, Bianca foi morar com o pai no Rio de Janeiro, mas acabou fugindo e foi encontrada em um hospital após ser atropelada. Em seguida, ela foi morar com a mãe em Anápolis, na região Central de Goiás. No entanto, no dia 2 deste mês mudou para a casa do irmão na capital com o intuito de iniciar um tratamento médico e fugiu novamente.

Informações sobre o paradeiro de Bianca devem ser encaminhadas para a Polícia Civil ou através do número: (62) 9.9219-7351 e falar com Rogério.