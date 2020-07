A família de Lázaro Rosa Franco, de 29 anos, busca informações sobre seu paradeiro em Valparaíso de Goiás, na Região do Entorno do Distrito Federal (DF). O servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) foi visto pela última vez há 15 dias. Um circuito de câmeras de um vizinho registrou Lázaro a caminho do trabalho.

Em entrevista a TV Anhanguera, a mãe de Lázaro, Cinthia Rosa, contou que nos últimos meses ele teve alguns problemas com a ex-mulher e também estava fazendo tratamento contra a depressão. Ela explicou ainda que o filho já tinha sumido antes e foi encontrado em uma igreja próxima da casa dos pais.

Em caso de informações que possam levar até o paradeiro de Lázaro, os familiares pedem para entrar em contato através dos números (61) 3627-9406, 99219-6669 e 99178-3416.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso.