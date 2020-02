Familiares da gerente de hipermercado Fernanda Souza Silva, de 33 anos, desaparecida desde a última quarta-feira (12) estão na delegacia de Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, na manhã desta segunda-feira (17), e buscam por informações dela. “Estamos aguardando o delegado. Ainda não falamos com ele”, contou a irmã da mulher, Vilma de Souza Silva.

O caso é investigado pelo delegado Antônio André dos Santos Júnior. A assessoria da Polícia Civil (PC) informou que o investigador realiza diligências nesta manhã e por isso não falará sobre o caso.

Fernanda foi vista pela última vez na quarta-feira (12) em uma imagem de câmera de monitoramento de Bela Vista de Goiás, na região Metropolitana de Goiânia, onde mora. Vilma conta que família sentiu a falta da gerente ainda na quinta-feira (13), mas quando foi à delegacia não foi possível registrar o boletim, o que foi feito no dia seguinte.

Fernanda trabalha em um hipermercado no Jardim Goiás, em Goiânia, e ia carro até o local onde pega o ônibus para a capital. Ela tinha o costuma retornar de transporte coletivo, pegar o veículo, que deixa estacionado em frente a uma padaria, e retornar para casa. O último registro de Fernanda é de quando ela sai do local onde estacionava seu veículo. Depois disso, ninguém mais a viu.

Rede social

A última postagem de Fernanda em sua rede social data de 2 de fevereiro. Ela publicou uma flor branca do cerrado, sem nenhum comentário. Fernanda, pelo que revela sua rede social, é uma apaixonada pelo trabalho, com vários registros ao lado de colegas. Ela também diz em seu perfil que está em um relacionamento sério.



Relatos

A mãe de Fernanda, Fátima Souza, chegou a ligar para a filha na quarta-feira, mas ela não atendeu. Fernanda teria enviado uma mensagem mais tarde dizendo que havia saído para um local onde não tinha sinal e por isso não poderia atender. Depois, em outra mensagem, ela dizia que o telefone estava com problemas e que se não respondesse mais seria este o motivo.

Aos colegas de trabalho, na quinta-feira (13), por meio de mensagem, a gerente teria dado recomendações sobre o que deveria ser feito naquele dia e informado que não poderia ir trabalhar, porque estava no hospital. Entretanto, informa a família, ela não disse onde e nem o que teria acontecido. Os colegas de trabalho de Fernanda exibem nas redes sociais o registro do desaparecimento na tentativa de que a mulher seja encontrada o mais rápido possível.

Namorado

A irmã de Fernanda conta que o namorado da gerente acompanhou os familiares até a delegacia para registrar o desaparecimento. Ele teria dito à família que eles terminaram o relacionamento na quarta-feira (12) pela manhã e que, depois disso, não a viu mais. Durante o atendimento na Delegacia de Polícia Civil, os oficiais pediram que ele não saísse da cidade e nem desligasse o telefone.

“Mas depois disso ele também desapareceu, ninguém sabe para onde ele foi e o celular dele só dá desligado”, relata Vilma.

Com a denúncia recebida na sexta-feira (14), a polícia segue apurando o caso e busca o encontrar o casal. Até a tarde deste domingo (16), Fernanda não havia sido localizada. A reportagem ainda não conseguiu contato com o delegado responsável pelo caso na tarde deste domingo. A reportagem também tentou contato com a família do namorado de Fernanda, mas sem sucesso.

A família de Fernanda pede que quem tiver informações sobre o paradeiro da gerente pode informar a Polícia Civil, pelo 197, ou entrar em contato pelo número (62) 9.9650-1928.