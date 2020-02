A família da estudante do ensino médio, Fernanda Vitória dos Santos, de 15 anos, busca informações sobre seu paradeiro. A adolescente saiu de casa no Setor Vila São Manuel, em Aparecida de Goiânia, no último sábado (22) com destino a um curso profissionalizante no Centro da Capital, mas no horário previsto não retornou e desde então também não atende as ligações dos familiares. A família já registrou um boletim de ocorrência no 1º Distrito de Polícia do município, que investiga o caso.

O padrasto de Fernanda e vigilante, Cláudio da Costa Batista, de 43 anos, contou que garota está neste curso há cerca de três meses. A estudante sai por volta das 11 horas e retorna entre 18 horas no máximo 18h30. “Quando deu esse horário e ela não chegou ligamos para o diretor do curso e ele informou que ela não compareceu à aula”, relatou.

No domingo pela manhã, Cláudio percorreu as casas da rua e através das câmeras de segurança viu que Fernanda fez o caminho inverso ao habitual. “Ela tinha que ir sentido a avenida para pegar o ônibus e de lá ir para o Terminal Araguaia e depois para o Terminal da Bíblia. Ela fez o caminho inverso e após virar à esquina as câmeras não pegaram mais ela.”

O vigilante, que conhece Fernanda desde que ela tinha dois anos, conta que uma prima olhou no guarda-roupa da garota e percebeu que estão falando duas peças de roupa e maquiagem. Ele também afirma que não houve nenhum tipo de discussão ou atrito na família.

Segundo Claúdio, é a primeira vez que isso ocorre. Os colegas da adolescente não sabem de nada e nas redes sociais delas não há nada que indique um possível paradeiro. “No sábado ela estava de calça jeans, blusa de renda branca, mochila roxa e tênis”, detalha.

Ele contou ainda que sua companheira e mãe de Fernanda, a auxiliar de serviços gerais, Luciene Faria dos Santos, de 33 anos, quase não está comendo e nem dormindo. Cláudio pede que quem tiver informações sobre o paradeiro da estudante que avise a Polícia Civil através do 197 ou entre em contato pelo número: (62) 9.8433-4345.