Cidades Família ainda busca ajuda para sepultamento de DJ morto depois de agressão Velório começou às 17 horas em igreja no Setor Universitário. Enterro deve ocorrer às 9 horas no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia

O velório do DJ Rikelmy Oliveira Lemos, de 19 anos, ocorre desde as 17 horas deste sábado na Igreja Evangélica Labaredas de Fogo Santo, na 11ª Avenida, no Setor Leste Universitário em Goiânia. Amigos e parentes ainda buscam ajuda financeira para custear o sepultamento, marcado para as 9 horas deste domingo (8), no Cemitério Parque Memorial, também na Capital. O rapaz ...