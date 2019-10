Cidades Família aguarda chegada do corpo de motorista de aplicativo assassinado em Goiânia a São Luís (MA) De acordo com informações de familiares, conclusão do traslado deve ocorrer às 22h desta segunda-feira (15). Carlos Augusto dos Santos, de 25 anos, foi morto a tiros durante assalto, na noite de domingo (13)

O corpo do motorista de transporte por aplicativo Carlos Augusto dos Santos, de 25 anos, morto a tiros durante um assalto na noite do último domingo (13), deve chegar a São Luís (MA) ainda na noite desta terça-feira (15). De acordo com informações de familiares, o traslado, iniciado em Goiânia, foi feito em um veículo e deve ser concluído na capital do estado do Maranhão, d...