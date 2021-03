Cidades Faltando 8 minutos para acabar oxigênio, novo carregamento chega a hospital em Bela Vista; veja Motorista que fazia o transporte dos cilindros conseguiu furar o bloqueio de manifestantes na BR-153

Em um ano de pandemia várias situações vêm mexendo com todos, principalmente com os profissionais que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus (Sars-CoV-2). Na última segunda-feira (15) um carregamento de oxigênio chegou ao Hospital Municipal Antônio Batista da Silva, em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, quando faltava apenas oito minutos p...