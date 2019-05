Vida Urbana Faltam vagas para adolescentes infrantores em Goiás e construções estão paradas Mesmo com déficit, obras de centros de internação não avançam. Dos alojamentos existentes, nem todos são aproveitados

Seis obras de centros de internação para adolescentes infratores estão paradas no Estado. Se concluídas, ampliariam em 76% o número de vagas no sistema socioeducativo, que está com déficit. Enquanto isso, há casos de determinações judiciais para a internação de pessoas com menos de 18 anos que chegam a ser descumpridas por falta de alojamentos. Mesmo com o cenário ruim,...