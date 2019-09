Cidades Faltam psiquiatras na rede municipal de saúde de Goiânia Com 6 profissionais de licença, só 38% das consultas mensais são realizadas no Ambulatório Municipal. No Wassily Chuc, também faltam 6

Está faltando psiquiatra na rede municipal de saúde em Goiânia. O Ambulatório Municipal de Psiquiatria tem funciona com apenas 4 dos 10 psiquiatras que estão lotados na unidade. Com isso, em vez das 2,5 mil consultas mensais previstas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, estão sendo realizadas 960. Já o Pronto-Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc conta com ...