Cidades Falta de UTI é principal desafio de municípios em Goiás Municípios apontam dificuldade no atendimento de urgência e emergência para justificar investimento em compra de veículos para levar pacientes para Goiânia

A falta de vagas em unidades de terapia intensiva (UTIs) é a principal dificuldade apontada por secretários municipais de saúde do interior do de Goiás. Os municípios alegam que a espera, muitas vezes, faz com que pacientes morram sem a chance de tratamento em uma UTI, de modo que nem mesmo o transporte dos moradores adoentados para cidades maiores, como Goiânia e Aparecida d...