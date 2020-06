Cidades Falta de testes atinge rede privada e atrasa diagnósticos de Covid-19 em Goiás Três grandes laboratórios diminuíram o número de amostras recebidas na semana passada. Queda de exames atinge estatísticas e gestão de leitos no Estado

Atualizado às 20h47 O aumento de demanda por testes do novo coronavírus do tipo RT-PCR superlotou três grandes laboratórios privados que abastecem hospitais, secretarias municipais e outros laboratórios de Goiás. Na última semana, as três unidades tiveram que “pisar no freio” e diminuir a quantidade de amostras que recebem por dia. Em dois casos, houve diminui...